Beşiktaş taraftarına Mario Gomez müjdesi!

Gelecek sezon forvet takviyesi yapabileceklerini belirten Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Demba Ba’nın 2 ayda göstereceği performans önemli. Gomez de olabilir” açıklaması yaptı, Siyah-beyazlı taraftarları heyecan sardı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kara Kartal'ın gelecek sezonki planlamasıyla ilgili konuştu. Çebi, “Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür. Gelecek sezon bu doğrultuda transferler yapılacak. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Olympiakos eşleşmesinin iki maçında da deplasman seyircisi olmamasını değerlendiren Çebi, “Resmi makamlarca, güvenlik gerekçesiyle maçların deplasman taraftarı olmadan yapılması yönünde bir talep vardı. UEFA da konuyla ilgili hem bize hem de Olympiakos'a tavsiyede bulundu. Olympiakos bunu istedi. Biz de kabul edeceğiz. Bunun sorumluluğunu alamayız” ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde hiçbir maçı ayırt etmediklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de hedeflerinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğuna vurgu yapan Çebi, “Her karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkıyoruz” dedi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir kura çektiklerini kaydeden Ahmet Nur Çebi, “Olympiakos bizim için güzel bir kura. Avrupa'da yola devam etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.