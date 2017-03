Çaykur Rizespor’un telafi maçı

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Kayserispor karşısında önemli bir avantaj kaybettikleri belirterek, bu kaybı lider Beşiktaş karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Aykut Ferah, 12 maç daha oynayacaklarını hatırlatırken şöyle dedi:

“Genç ve yetenekli bir kadromuz var. İyi mücadele ediyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda da iyi mücadelemiz ön planda oldu. Ancak son vuruşlar ile bireysel bazı hatalar nedeniyle bazı maçları kaybettik. Ligde oynadığımızın futbolun karşılığı olarak yerimiz burası değil. Ancak ligde oynamadığımız 12 maç daha var. Yani 36 puan ortada. Her an her şey değişebilir. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Kalan haftalarda iyi mücadelemizi skora yansıtarak ligde kalma hedefimize ulaşacağız.”

Beşiktaş’ın şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğuna dikkat çeken Aykut Ferah, şöyle devam etti:

“Beşiktaş son haftalarda oldukça formda. “Gücünü ve kalitesini biliyoruz. Rakibimizin hücum bölgesinde etkili oyuncuları var. Bu nedenle işimiz zor. Ancak bizim de mutlaka puana ihtiyacımız var. Kayserispor maçında kaybettiğimiz avantajı rakibimiz karşısında elde etmeye çalışacağız. Alacağımız iyi bir skor bizi gelecek haftalar için daha güçlü kılacak. Sakat ve cezalı oyuncularımız var ancak onların yerine mücadele edecek oyuncularımızı güveniyoruz.”

5 EKSİK VAR

Çaykur Rizespor’da kart cezalısı Ahmet İlhan ile Petrucci ile sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Mehmet Akyüz ve Süleyman Koç, Beşiktaş müsabakasının kadrosunda yer almadı.