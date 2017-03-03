Darüşşafaka Doğuş, Panathinaikos’u devirdi

Darüşşafaka Doğuş kıran kıran geçen bir maçta sahasında Panathinaikos’u 77-72 yenerek playoff yarışında iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Wanamaker 24 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçın yıldızı oldu.

Euroleague’in 24. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Panathinaikos'u 77-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 12. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos Superfoods ise 10. kez yenildi.

Maça Darüşşafaka Doğuş Wanamaker, Anderson, Moerman, Furkan ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Konuk Panathinaikos'un ilk 5'i ise Calathes, Feldeine, Gentile, Singleton ve Bourousis'ten oluştu. Darüşşafaka Doğuş maça iyi başladı: Zizic'in boyalı alandaki üstünlüğü ve Anderson'ın sayılarıyla 6. dakikadaki televizyon molasına 11-4 önde girdi. Panathinaikos, Daçka'nın üst üste boş hücumlarını değerlendirip farkı kapadı ve Mike James'in son saniyedeki üçlüğüyle çeyrek sonunda skoru eşitledi: 17-17.

İkinci çeyreğe Darüşşafaka Doğuş Wanamaker'ın 5 sayısıyla girdi: 22-17. Konuk takım buna hemen yanıt verip önce dengeyi sağladı (22-21), sonra art arda üçlüklerle 17. dakikada Bouroussis'in 7 sayılık bir avantaj yakaladı: (26-33). Daçka çabuk toparladı ve son 3.5 dakikada Wanamaker'ın önderliğinde 9-0'lık bir seriyle devreyi önde kapadı: 35-33

ÖNCE DAÇKA, SONRA PANA SERİLERİ

Daçka ikinci yarıya da özellikle savunmada agresif başladı ve kaptığı toplar ile savunma ribauntları sonrası hızlı hücumlarla bir anda öne fırladı, 25. dakikayı 12 sayı farkla 48-36 üstün geçti. Bundan sonraki hamle Panathinaikos'tan geldi: Mola sonrası toparlanan konuk takım özellikle serbest atış sayılarıya 13-0'lık bir seri yakalayıp 29. dakikada 48-49 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş yeniden öne geçse de Singleton'ın son saniye basketiyle çeyrek 53-53 eşitlikle sonuçlandı.

Panathinaikos son çeyrekte bulduğu ritimle devam etti ve 33. dakikada Singleton'un üçlüğüyle farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 55-61. Daçka buna hemen reaksiyon verdi, Anderson ve Clyburn'le çembere gidip 35. dakikada skora 61-61 eşitlik getirdi. Bundan sonra iki takım da geri adım atmadı ve skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Wanamaker 2.12 kala skoru eşitledi: 72-72. 1.38 kala da üçlük isabetle takımını bir kez daha öne geçirdi: 75-72. Clyburn 51 saniye kala hücum süresi dolarken attığı mucizevi şutla farkı 5'e çıkardı: 77-72. Son topları iyi savunan Daçka maçı da 77-72 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Miguel Perez, Carmelo Paternico, Jurgis Laurinavicius

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 2, Birkan, Wanamaker 24, Clyburn 12, Moerman, Anderson 16, Furkan, Zicic 9, Bertans 12, Hatangody 2

Panathinaikos: Singleton 23, Rivers 12, James 9, Pappas 7, Feldeine 6, Gabriel, Gentile, Bourousis 10, Calathes 5

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-33 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 53-53