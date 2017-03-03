David Blatt: Biz oyunu hiç bırakmadık

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Panathinaikos gibi güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, “Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık” dedi.

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