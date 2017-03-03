Dursun Özbek’ten geri adım yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşan mali genel kurul öncesinde muhalefetten gelen eleştirilere göğüs gerdi ve yönetimde değişikliğe gitmeyecek.

25 Mart'ta gerçekleşecek olan kritik mali genel kurul öncesinde artan eleştirilere karşın Başkan Dursun Özbek geri adım atmıyor. Yapılan transferler, Riva ve Florya projeleri ile takımın başarısız sonuçlar alması sonrasında istifaya davet edilen Özbek bunu aklından geçirmediğini ve ibra kaygısı yaşamadığını yineledi. Yönetim kurulunu değiştirmesi için yoğun baskı uygulanan Galatasaray Başkanı, mali genel kurulda her şeyi en ince detayına kadar açıklayacak. Ancak 25 Mart'taki genel kurulun oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.Hatırlanacağı gibi eski başkanlardan Adnan Polat, mali açıdan ibra edilmesine karşın idari açıdan sınıfta kalmıştı.

Igor Tudor sistemi değiştiriyor Beşiktaş karşısında Chedjou, Hakan Balta ve Semih'in performansından memnun kalan Igor Tudor, bu üç isimle savunma blokunu oluşturacak. Kanatlarda görev yapan isimler derbide olduğu gibi geriye yardım edecek. İlgili Haberi Oku

TUDOR PES ETMİYOR

Zirvenin 10 puan gerisine düşen Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor pes etmiyor. Dün gerçekleşen idman öncesinde futbolcularından başlarını yukarıya kaldırmalarını isteyen başarılı teknik adam matematiksel şansları devam ettiği sürece şanslarını zorlayacaklarını ifade etti. Tudor ayrıca Devler Ligi'nin öneminin de altını çizdi.