Erol Bedir: Net penaltımız verilmedi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları maçın hakemine eleştiride bulundu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe maçının hakemi Ümit Öztürk’ü eleştirdi, “Hakem, aleyhimizdeki golü verdi, net ve açık penaltımızı ise vermedi” dedi.

Futbol Federasyonu’na maçın önceye alınması yolundaki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Başkan Erol Bedir, şöyle konuştu:

”Her türlü girişimimize rağmen “perşembe” oynatmakta ısrar edilen maçımızı oynarken önceliğimiz Süper Lig maçları olduğu için kadromuzdaki daha az forma şansı bulabilen 8 oyuncumuzla sahaya çıktık. Amacımız iki ayaklı olan bu turun sonucunu İstanbul’a taşımak ve pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına daha diri çıkmaktı. Teknik heyetin planı tam işlerken 45’inci dakikadaki garip olay her şeyi alt üst etti. Ligin ilk yarısındaki Aytemiz Alanyaspor maçımızı da yönetip futbol kamuoyunun ittifakla kabul ettiği hatalara imza atarak mağlup olmamıza neden olan hakem Ümit Öztürk yine akla ziyan bir kararla önce lehimize atış ve dirsekle yaptığı hareketten dolayı Lens’e sarı kart vermesi gerekirken aleyhimize faul kararı vermiş ve top durmadan kullanılan atış sonunda gol olmuştur. Yardımcı hakem, ısrarla yerinde çakılı durmuş ve golün iptal edilmesini beklemiştir. Ancak maçın hakemi ise (vücut diline bakarsak) şaşkın ve çaresiz bir şekilde golü vermiştir. Deplasmanda atılan golün avantajını ele geçiren rakip takım karşısında demoralize olan oyuncularımız maçın 2’nci yarısında mücadelesinde de lehimize verilmeyen açık ve net penaltı pozisyonunu da hesaba katarsak bu yıl özellikle kupadaki son maçlarda çok ciddi hakem hataları oluştuğunu görebiliriz. Bu hatalarda büyük-küçük fark etmemektedir. Beşiktaş-Fenerbahçe ve Başakşehir-Galatasaray çeyrek finale kalma maçları bunlara örnektir. Bu arada pazar günü Kasımpaşa ile süper ligde oynayacağımız maçın hakemi Mete Kalkavan”da bu hataları yapan hakemlerimizden birisidir. Bu hataların organize olmadığına inanıyor, hakemlerin tarafsız,objektif ve doğru karar verme konusunda daha titiz olmaları gerekmektedir.”