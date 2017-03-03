Fenerbahçe iki yıldız ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe, eksik bölgelere maddi imkânları zorlamayacak yeni isimleri monte edecek. Van Persie ve Kjaer gibi yüksek maaş alan futbolcularla yollar ayrılacak.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması yapıldı. Tek hedefi Türkiye Kupası olan Fener'de Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler takımın eksiklerini tespit ederek, nokta transferler yapmak için çalışmalara başladı. En önemli eksik olan 10 numara transferiyle ilgili anlaşmaya varılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra bu bölgeye bir oyuncu daha transfer edilecek.

Fenerbahçe`de Jeremain Lens harekatı Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Jeremain Lens için Sunderland ile görüşecek. İndirim yapılması halinde bonservisi almayı düşünen sarı-lacivertliler, aksi halde 1 yıl daha kiralayacak. İlgili Haberi Oku

Yabancı oyuncu transferinde Lens gibi kaliteli isimleri kiralık olarak kadroya katmayı düşünen yönetim, yüksek maaş alan isimlerle yolları ayırıp, kemer sıkma politikasına da girecek. Sarı-lacivertliler, Van Persie ve Simon Kjaer gibi yüksek yıllık ücret alan oyuncularla yollarını ayırarak maaş bütçesinde yer açmayı planlıyor. Bu oyuncuların yanı sıra Fernandao, Emenik ve Van der Wiel gibi isimlere de ‘güle güle' denilecek.

Ziraatçı Fernandao Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u devirdiği karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden Fernandao, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta, 7 kez ağları sarstı. İlgili Haberi Oku

HASAN ALİ’YE SÖZLEŞME JESTİ

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalma isteğine yönetimden olumlu yanıt geldi. Çalışkan görüntüsü ve kişiliğiyle sarı-lacivertlilerin takdirini kazanan Hasan Ali ile görüşmelere önümüzdeki günlerde başlanacak. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymek isteyen milli sol bekle 2 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor. Süper Lig'de bu sezon 18 maçta forma giyerek istikrar abidesi olan Hasan Ali'nin golü ve asisti bulunmuyor.