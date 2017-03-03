Fenerbahçe kupada moral buldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da 5 maç aradan sonra ilk kez galip geldi.

En son 5 Şubat tarihinde oynanan Türkiye Kupası maçında deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yenen Fenerbahçe, sırasıyla Bursaspor’la berabere, Krasnodar’a mağlup, Kasımpaşa, Krasnodar ve Gaziantepspor’la da berabere kaldı.Dün deplasmanda da Kayserispor’u 3-0’la geçen Sarı-lacivertli ekip, hem yarı final için büyük avantaj sağladı, hem de uzun süren galibiyet hasretine son vermiş oldu.

ADVOCAAT FERNANDAO’YA GÜVENDİ

Teknik direktör Dick Advocaat, hücum hattında ilk 11’de Fernandao’ya forma şansı verdi. Brezilyalı futbolcu da 45+1 ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımınına farklı galibiyeti getirdi. Fernandao, 74. dakikada kenara gelerek yerini Moussa Sow’a bıraktı.

SAVUNMA ÖN PLANDA

Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce yine deplasmanda ligde 4-1 yenildiği rakibine karşı defansif ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Savunma hattını Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali’den kuran Dick Advocaat, orta alanı sağlam tutmak adına da Mehmet Topal ile Josef de Souza’nın yanına Ozan Tufan’ı koydu.

Ayrıca Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Simon Kjaer ilk 11’de şans buldu. Ligin 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11’de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza da ilk 11’de görev aldı.

Advocaat, Gaziantepspor karşısında 11’de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow’u yedek kulübesinde oturturken, Gregory van der Wiel’i 18 kişilik kadroya almadı.