Fenerbahçe’de Jeremain Lens harekatı

Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Jeremain Lens için Sunderland ile görüşecek. İndirim yapılması halinde bonservisi almayı düşünen sarı-lacivertliler, aksi halde 1 yıl daha kiralayacak.

Fenerbahçe’de bu sezon takımı ayakta tutmaya çalışan tek isim olan Jeremain Lens'in elden kaçmaması için start verildi. 1 yıl kiralanan Hollandalı yıldızın performansı teknik heyet ve yönetim tarafından tam not aldı. Fener, İngiliz Sunderland kulübüyle Lens'in transferi için görüşmelere başladı. Öncelikli hedef ucuz bir maliyete Hollandalı yıldızın bonservisini alabilmek. Sunderland ile yapılacak görüşmelerde Fener'in istediği gibi bir rakam çıkmazsa sarı-lacivertliler oyuncunun 1 yıl daha kiralanması için teklifini yapacak. Bu iki maddeyle İngiltere'ye gidecek olan sarı-lacivertli yöneticiler, mütabakat sağlayamazsa Lens'ten vazgeçilecek. Başkan Aziz Yıldırım, özellikle finansal fair-play kriterlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılar yaptı.

Ziraatçı Fernandao Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u devirdiği karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden Fernandao, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta, 7 kez ağları sarstı. İlgili Haberi Oku

KARAVAEV’İN BİLETİ KESİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Shakhtar'dan kiraladığı Oleksandr Karaviev ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Advocaat'ın kadro rotasyonunda fazla verim alamadığı Ukraynalı futbolcu ile yeniden kiralamayla ilgili bir başvuru yapılmayacak. Sarı-lacivertli yönetim, sezon bittiğinde Karavaiev'e teşekkür ederek, yolları ayıracak. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.