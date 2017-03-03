Hem içeride hem de dışarıda en iyisi Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya girilirken, ev sahibi takımlar arasında kendi sahasında hem attığı gollerle hem de rakibe yapılan baskıyla hem de istatistiklerde ligin en iyisi Beşiktaş. Deplasmanda da siyah-beyazlılar zirveyi bırakmıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası bugün oynanacak Trabzonspor – Karabükspor maçıyla başlayacak. Ardından cumartesi, pazar ve pazartesi devam edecek olan 23. hafta öncesi ligin istatistikleri baz alındığında en iyi takım konumunda Beşiktaş bulunuyor. Zirvenin sahibi Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir’e 4, Galatasaray’a 10 ve Fenerbahçe’ye 12 puan fark atmış durumda. Siyah-beyazlıların bu başarısında ev sahibi oldukları maçlarda yakaladıkları avantaj ön plana çıkıyor. Ancak sadece taraftar baskısının da galibiyetlere direkt etki etmediği ön görülürken, siyah-beyazlı takımın oynadığı oyunda ligde seyir zevki açısından da taraftara tat veriyor. Hem evinde hem de deplasmanda Beşiktaş’ın istatistikleri de tabelada zirvede yer alıyor.

Hem içeride hem dışarıda lider

Beşiktaş, ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde konuk edecek. Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta sonunda Beşiktaş evinde 10 maç oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takımın Vodafone Arena’da henüz mağlubiyeti yok. Şenol Güneş’in öğrencileri evinde rakip ağlara 26 gol kaydederken, içeride ise gol sayısı bakımından da zirvede. Beşiktaş, Dolmabahçe’de kendi kalesinde ise 9 gol gördü. Evinde 26 puan toplayan Beşiktaş’ı 25 puanla Medipol Başakşehir takip ediyor.

Deplasmanda ise 12 maç oynayan Kara Kartal, 24 puan topladı. Medipol Başakşehir ise dışarıda oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla ligde deplasmanda en çok puan toplayan ikinci takım.