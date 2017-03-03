Igor Tudor sistemi değiştiriyor

Beşiktaş karşısında Chedjou, Hakan Balta ve Semih’in performansından memnun kalan Igor Tudor, bu üç isimle savunma blokunu oluşturacak. Kanatlarda görev yapan isimler derbide olduğu gibi geriye yardım edecek.

Göreve geldiği ilk günden itibaren savunma üzerinde çalışan Teknik Direktör Igor Tudor, Antalya karşısında kafasındaki taktik dizilişi gerçekleştirecek. Beşiktaş derbisinde rakibe pozisyon vermeyen Chedjou, Hakan Balta ve Semih Kaya'dan memnun kalan Hırvat çalıştırıcı bu isimlerle 3'lü savunma anlayışına geçecek. Ancak kanatlarda görev yapan isimler, rakip hücuma kalkınca savunmaya yardımcı olup geriyi 5'leyecek.

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Derbideki savunma anlayışından oldukça memnun kalan Igor Tudor, beklerinden vazgeçiyor. Sık sık hata yapan Sabri ve Carole'den istediği verimi alamadığı için forma vermek istemeyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, fizik olarak yeterli görmediği Martin Linnes'i de kısa vadede düşünmüyor. Savunmanın şekillenmeye başlamasının ardından sıra hücum organizasyonlarına gelmeye başladı.