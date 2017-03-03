İşte Lukas Podolski gerçekleri

Galatasaray'da kazanacağının 2.5 katı teklif edilen Lukas Podolski, takımdaki bazı yerli futbolcular tarafından dışlandı. İstediği mevkide oynayamadı ve yönetim tarafından da ayrılmaya zorlandı. Tüm bunlar süreci hızlandırdı.

Kariyerinin en verimli yıllarını Galatasaray forması altında geçiren ve yüksek gol ortalaması yakalayan Lukas Podolski'nin Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olduğu resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada transferin sezon sonunda 2.6 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Galatasaray, Devler Ligi'nde eleme oynama ya da gruplara kalma hakkı elde ederse 200 bin Euro daha alacak.

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Bundan 2 sene önce Arsenal'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Alman futbolcunun, Uzakdoğu gibi yıldızlara ederinden çok daha fazla paralar ödeyen bir bölgeye 2.6 milyona gönderilmesi taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Lukas Podolski'ye de senelik 8 milyon Euro ödenecek. Gerçekleşen bu transferin arkasındaki bilinmeyenleri gazeteniz AMK bütün gerçekliği ile açıklıyor:

1- Kazanacağı yıllık 8 milyon Euro transferde etkili oldu. Kariyerinin sonunda böylesine önemli bir rakamı geri çevirmek istemedi.

2- Takımdaki bazı yerli futbolcular, geçmişte Drogba'ya da yaptıkları gibi Podolski’ye saha içinde fazla pas atmadı ve kulüp içinde dışladı.

3- İstediği bölgede oynatılmadı. Kulüpteki en iyi arkadaşları futbolcular değil, malzemeci Veli Muğli ve fotoğrafçı Ali Kemertaş oldu.

4- Yönetim satmak ve bütçede boşluk oluşturmak için Podolski’yi zorladı. Mutsuz olduğu ve ailesini bahane ettiği öne sürüldü. Podolski bunları yalanladı.

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TARAFTAR İSYANDA

Lukas Podolski'nin sezon sonunda 2.6 milyon Euro'ya Vissel Kobe'ye gidecek olması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Özellikle sosyal medyada yönetime tepkiler çığ gibi büyürken, hem Alman yıldızın satılması hemde rakamın düşük bulunması tepkilerin başını çekti.Ayrıca yönetici Levent Nazifoğlu'nun ocak ayında Kobe'den önerilen 3 milyon Euro'yu geri çevirip, 7 milyondan aşağı satmayacaklarını söylemesi de hatırlatıldı.

DAHA SONRA KONUŞACAK

Transferi resmiyet kazanan Lukas Podolski, kendisine ait sosyal medya hesaplarından taraftarlara şimdiden bir veda mesajı yayımladı:

“Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, G.Saray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar. Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, G.Saray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek.”