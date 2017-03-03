Kanseri triatlon ile aşan Mert Şişman’a destek

Omurilik kanserini iki yıl içinde dört kez yenen triatlon sporcusu Mert Şişman'a sponsorluk desteği sağlandı.

Omurilik kanserini iki yıl içerisinde dört defa yenen Şişman, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Radyospor'un katkılarıyla yarışacak. Mert Şişman'ın katılacağı ilk önemli yarış ise 5 Mart 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu olacak. Hayatındaki en önemli zorlukla 28 yaşında karşılaşan ve omurilik kanserini profesyonel spora adım atarak yenen Mert Şişman, kariyerinin bundan sonraki başarılarına Radyospor'un desteğiyle adım atacak. Hastalığını öğrendiği dönemde sosyal medyada karşısına çıkan triatlon videoları sayesinde tedavi sürecini aktif spor yaparak geçiren Mert Şişman, önümüzdeki günlerde hem ulusal hem de uluslararası triatlon yarışlarına katılacak.

Triatlonu kurtarıcısı olarak tanımlayan Mert Şişman, kanserle mücadele eden bireylere ilham vermek adına hikayesini kendi blog sitesinde de anlatıyor. Şişman, kendi blog sitesinde kanser olduğunu öğrendiği dönemdeki duygularını, triatlonla tanışma sürecini, hem tedavi seanslarının hem de triatlon antrenmanlarının aynı dönemde olması nedeniyle yaşadığı zorlukları ve katıldığı yarışlarla ilgili özel hikayeleri sporseverlerle paylaşıyor.

Runatolia Maratonu'nda 21 kilometrelik parkurda yarışacak

Mert Şişman, Radyospor'un desteğiyle ilk olarak Antalya'da 5 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu'nda 21 kilometrelik yarı maraton parkurunda yarıştıktan sonra Mayıs ayında da Wings for Life İzmir'e katılacak. 2017 yılı sonuna kadar pek çok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılacak olan Mert Şişman'ı yoğun bir program bekliyor.Şişman, triatlon organizasyonlarının yanı sıra yüzme yarışlarında da boy gösterecek. Mert Şişman'ın 2017 yılı yarışma programı şöyle:

– 5 Mart: Runatolia Maratonu (Antalya)

– 7 Mayıs: Wings for Life İzmir

– 3 Haziran: Ayvalık Triatlonu (olimpik mesafe)

– 2 Temmuz: Meis – Kaş Açıksu Yüzme Yarışı

– 23 Temmuz: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

– 12 Ağustos: İstanbul Triatlonu (sprint mesafe)

– 9 Eylül: Eğirdir Triatlonu Türkiye Şampiyonası Finali (olimpik mesafe)

– 30 Eylül: Alanya Triatlonu Avrupa Şampiyonası Finali (sprint mesafe)

– 15 Ekim: Gloria Ironman 70.3 Turkey