Oyun değil skor iyi

Lemi ÇELİK yazdı...

Fenerbahçe müsabakaya 4-5-1 düzeni ile çıktı. Sistem tamamıyla yenilmeme üzerine kuruluydu. Teknik Direktör Dirk Advocaat, defansif özellik taşıyan oyuncularla kurulan orta saha ile rakibi durdurmak, fırsat bulursa da özellikle kanatlardan yapacağı kontra ataklarla gol bulmayı hedefledi. Bu maç için de başarılı oldu. Bunlar doğru mu bir değerlendirme yapalım…

1- Fenerbahçe mutlaka çift santrforla oynamalı. Bu kadro tek santrforla pozisyon üretemiyor ve çok az gol bulma elde ediyor. Neden Fernandao'nun yanında Sow oynamıyor? Anlamak mümkün değil. Veya alternatif olarak Alper'i orta sahanın merkezine alıp, sol dışa Volkan'ı koyup biraz daha kontratağa özgü bir takım çıkartmaz Advocaat anlamak zor.

2- Fenerbahçe'nin iyi bir kalecisi var ve defansı Türkiye'nin en iyisi. Fakat ofansif olarak hiç rizikoya girmiyor. Sahaya defansif özelliğe sahip 8 oyuncularla çıkıyor, çıkınca tabi ki oyunu rakip alanda oynamak şansı kalmıyor ve oyunun hakimiyetini bir türlü eline alamıyor.

3- Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyorsa sistemini değiştirmeli veya Ozan ve Josef daha çok ofansif katkı sağlamalı. Daha çok hücuma çıkıp daha çok asist üretmeliler.

4- Sarı-lacivertliler kanatlardan yaptığı hızlı ve sürpriz ataklarla sonuca gitti ve golleri buldu. Lens ve Mehmet Topal'ın performansı Fernandao'nun gol vuruşlarındaki başarısı galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe çok zorlu bir rakibi ilk maçta elemiş oldu. Oyun olarak çok iyi değil ama skor olarak mükemmeldi. Tebrikler Fenerbahçe.