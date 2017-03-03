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Pablo Laso: Galatasaray iyi oynadı

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Galatasaray’ın iyi oynadığı söyleyerek, galibiyetten dolayı kutladı.
00:113 Mart 2017
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Pablo Laso: Galatasaray iyi oynadı

Real Madrid,  Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 87-84 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, “Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi oynadılar. İlk yarı hep gerideydik. İlk yarının bizim için iyi tarafı 3 sayı geride bitirmemiz oldu. İkinci yarı daha iyiydi. Galatasaray üçüncü çeyrekte avantaj yakaladı. Dördüncü çeyrekte geri geldik. Fakat karar anlarında Galatasaray'ın bulduğu sayılarla maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

Etiketler
euroleague Pablo Laso Real Madrid
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