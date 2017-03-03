Pablo Laso: Galatasaray iyi oynadı

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Galatasaray’ın iyi oynadığı söyleyerek, galibiyetten dolayı kutladı.

Real Madrid, Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 87-84 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, “Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi oynadılar. İlk yarı hep gerideydik. İlk yarının bizim için iyi tarafı 3 sayı geride bitirmemiz oldu. İkinci yarı daha iyiydi. Galatasaray üçüncü çeyrekte avantaj yakaladı. Dördüncü çeyrekte geri geldik. Fakat karar anlarında Galatasaray'ın bulduğu sayılarla maçı kaybettik” şeklinde konuştu.