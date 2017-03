Ramos: Konya maçı hayati önem taşıyor

Adanaspor’un defans oyuncusu Mauricio Ramos, takımın kötü gidişatının farkında olduklarını ve Atiker Konyaspor maçı ile bu kötü gidişata dur diyeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un defans oyuncusu Mauricio Ramos, açıklamalarda bulundu. Ramos, ligin 22. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçını ve bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.

“Taraftarımızın desteği önemli”

Takımın kötü gidişatının farkında olduklarını söyleyen Mauricio Ramos, işlerin iyi gitmediğini belirtti. Konyaspor karşılaşmasının hayati bir maç olduğunu ifade eden Ramos, “Aslında ilk 3 maçta çok iyi sonuçlar almıştık. Çok da iyi oyun göstermiştik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Bizler de en iyisini yapmak zorundayız. Doğrusunu söylemek gerekirse işimiz şu an zor ama imkansız değil. Durumu çevirebiliriz. Gücümüz de kalitemiz de her zaman var. Bunun bilincindeyiz. Konyaspor maçı hayati bir maç. Bu maçta farkı tabi ki bizler göstereceğiz ama taraftarımızın desteği çok önemli bir pay sahibi olacak bu maçta. Alacağımız galibiyeti hep birlikte taraftarımız ile birlikte alacağız. Dolayısıyla onların da bize göstereceği bu desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Küçük detaylarda kaybediyoruz”

Adanaspor'un üst üste kötü sonuçlar almasında küçük detayların etki ettiğini kaydeden Ramos, şunları söyledi:“Takımda herhangi bir sorun yok, uyum içerisinde. Bizler her zaman arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Futbol maalesef her zaman böyle. İşleri ne kadar iyi yapmaya da çalışsanız bazen çok küçük detaylarla kaybediyorsunuz. Bizim kaybettiklerimiz de küçük detaylarla oldu. Bazen sizin atamadığınız ufak bir top gol olarak dönüyor. Bu da kaybetmenize neden oluyor. Hocalarımız her zaman yanımızdalar günün 24 saati bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Oyuncular olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz.”

“Konyaspor maçı hayati bir maç”

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maçın hayati bir önem taşıdığını sözlerine ekleyen Adanaspor'un defans oyuncusu Mauricio Ramos, “Lig çok önemli. Her takım herkesten puan alabiliyor. Zorlu bir lig burası. Olduğumuz yer de kötü. Hak ettiğimiz yer değil. Konyaspor maçı her şeyi değiştirebileceğimiz hayati bir maç. Bu maçtan kazanacağımız 3 puanla birçok şeyi geri kazanıp birçok şeyi değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Rakibin tarzı bizi ilgilendirmiyor”

Atiker Konyaspor'un bekleyerek oyun oynamasının önemli olmadığını da söyleyen Brezilyalı oyuncu, “Bizim en iyi maçımız olacak. Bu maçın öneminin ne kadar hayati olduğunun farkındayız. Dolayısıyla rakibin nasıl ve hangi tarzda oynadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz çıkıp sahada 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Adanaspor futbol oynamayı bilen ve seven bir takım” dedi.

17 puanla ligin 17. sırasında yer alan Adanaspor ile 29 puanla ligde 9. sırada bulunan Atiker Konyaspor'un maçı 5 Mart Pazar günü 16.00'da başlayacak. Maçta Halil Umut Eker hakem olarak görev alacak.