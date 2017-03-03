Şenol Güneş kuş uçurtmuyor

Milli araya kadar kayıp istemeyen deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması için tesisleri ziyaretçilere kapattı ve Çaykur Rizespor maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı.

AMK GAZETE

Ligde G.Saray'ı yenerek liderliğini sürdüren ve kalan 12 haftada büyük avantaj yakalayanBeşiktaş'ta TeknikDirektör Şenol Güneş,Ümraniye'de önlemleri arttırdı.

Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerinin konsantrasyonlarının bozulmaması için tesisleri ziyaretçilere kapattı. Milli araya kadar maç kaybetmek istemeyen tecrübeli hoca, oyuncularını özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

Teknik Direktör Güneş, oyuncularını, Çaykur Rize maçı öncesinde de uyarmaya devam etti.Rakibin düşmepotasında bulunduğunu ve bu nedenle dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Herkes şampiyon olduğumuzu söylüyor.

Ama daha 12 hafta var. Puan olarak avantajımız olabilir.Ancak rehavete girersek o avantajın hiçbir önemi kalmaz. Aynı ciddiyetle yola devametmeliyiz” dedi.