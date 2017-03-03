Sergen Yalçın: Hakem gol vererek…

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Fenerbahçe'ye 0-3'luk sonuçla mağlup olan Kayserispor'un teknik sorumlusu Sergen Yalçın, ilk goldeki hakem kararının takımını etkilediği söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Fenerbahçe’ye 0-3’luk sonuçla mağlup olan Kayserispor’un teknik sorumlusu Sergen Yalçın, ilk goldeki hakem kararının takımını etkilediği söyledi.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı için açıklamalarda bulundu. Daha önce de lige önem verdiklerini, Ziraat Türkiye Kupası’nda da gidebilecekleri yere gidebileceklerini söylediklerini hatırlatan Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

“Kupada ilk oyun maalesef istediğimiz gibi olmadı. Aslında maçın başları ve ilk yarısı beklediğimiz gibi oldu. İki taraf içinde çok fazla pozisyon olmadı. Bizde bunu bekliyorduk. Sağ olsun hakem arkadaş devreye girene kadar. Hakem birkaç saniye bekledikten sonra enteresan bir karar verdi. Bu gol kararıyla bizim takımdaki arkadaşların konsantrasyonları dağıldı. İkinci yarı oyuna göre hamleler yaptık ama rakibimiz fizik gücü çok yüksel olan bir takımdı. Golden önce birkaç tane pozisyon bulduk atabilseydik çok değişik olabilirdi ama olmadı. Artık ikinci maç bizim için tamamen bir formalite maçı olacak. Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Ama işte dediğim gibi o gol kararı bizim direncimizi bozdu. Pazar günü burada Kasımpaşa ile zorlu bir maça çıkacağız. Şimdi bunu düşünüyoruz.”

PAS ÇALIŞMASI YAPTILAR

Bugünkü antrenmanda Fenerbahçe maçında oynayanlar düz koşu yaparken diğer futbolcular önce kondisyon daha sonra pas ve şut çalışması yaptılar. Fenerbahçe maçında aşil tendonundan sakatlanan Deniz Türüç düz koşu yaparken Kasımpaşa maçında forma giyebileceği kaydedildi. Fenerbahçe maçında oyundan çıkan Alain Traore’nin Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği ve oyuna sonradan giren Güray Vural’ın kasığında yırtık tespit edilirken iki hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.