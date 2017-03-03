Şipşak Lens

İlk yarının uzatma bölümünde kazanılan faul atışını beklenmedik derecede hızlıkullanan Lens, Fernandao’yu golle buluşturup maçın kırılma anını yaratan isim oldu.

AMK GAZETE

Fenerbahçe’nin bu sezon en fazla asist yapan oyuncusu olan Jeremain Lens, dün maçın kırılma anını yaratan isimdi. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken Hollandalı oyuncuya, taç çizgisi yakınında faul yapıldı.

Atışı, kimsenin beklemediği kadar hızlı kullanan Lens, Fernandao'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Brezilyalı golcü de bu ikramı geri çevirmedi ve takımını öne geçirdi.

Lens, yüksek oyun zekâsıyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Bu arada yönetim de performansından çok memnun kaldıkları Hollandalı oyuncuyu, kadroda tutmak için harekete geçti. Önümüzdeki sezon Lens'le devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz kulübü Sunderland ile masaya oturacak.

Eğer İngilizler, bütçeye uygun bir bonservis bedeli talep ederse Lens'in tapusu alınacak. Finansal fair- play kriterlerine dikkat eden F.Bahçe yönetimi, rakamı yüksek bulursa bir kez daha kiralamak için anlaşma zemini arayacak.