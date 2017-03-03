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Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart, geçtiğimiz günlerde alkollü halde bir kavgaya karışan Kevin Grosskreutz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
14:543 Mart 2017
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Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’a transfer olan ancak transferin son gününde bilgileri FIFA’nın sistemine girilemeyen ve bu nedenle forma giyemeyen Grosskreutz, Almanya’da da tutunamadı.

Yarım sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyemedikten sonra ayrılarak Stuttgart’a transfer olan Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü halde bir kavgaya karışmıştı. Yaşananların ardından Stuttgart, 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.Stuttgart Teknik Direktörü Hannes Wolf, yaşananların ardından Grosskreutz ile yolların ayrılmasının en mantıklı adım olduğunu belirtti.Kevin Grosskreutz ise, “Çok üzgünüm, bir hata yaptım ve pişmanım. Yaptığım hatayı kabul ediyorum. Stuttgart kariyerim bittiği için üzgünüm” dedi.

Etiketler
Bundesliga Grosskreutz Stuttgart
Son güncelleme: 16:16 | 03.03.2017
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