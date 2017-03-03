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Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırıyor

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, geçtiğimiz günlerde kavgaya karışan ve yaralanan eski Galatasaraylı Grosskreutz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
14:543 Mart 2017
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Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırıyor

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’a transfer olan ancak transferin son gününde bilgileri FIFA’nın sistemine girilemeyen ve bu nedenle forma giyemeyen Grosskreutz, Almanya’da da tutunamadı.

Yarım sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyemedikten sonra takımdan ayrılarak Stuttgart’a transfer olan Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü halde bir kavgaya karışmıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Stuttgart yönetiminin yaşanan disiplinsiz olaylar sonrası Grosskreutz ile yolları ayırmaya karar verdiği belirtildi.

Etiketler
Bundesliga Grosskreutz Stuttgart
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