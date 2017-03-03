Umuda yolculuk

Oktay APAYDIN yazdı...

Fenerbahçe lige havlu attıktan ve üst üste gelen mağlubiyet ile beraberliklerin ardından, futbol takımının 27 kişilik tam kadrosuyla ve yönetimiyle Kayseri'ye “Umuda yolculuk” yaptı. Bu maçla ilgili eleştiri yapmaktan öte Fenerbahçe'nin sadece bir onur mücadelesi vermeye çabaladığını vurgulamak isterim. İşin Kayseri yönüne gelirsek ligdeki 4-1'lik farklı galibiyetin havası vardı üzerlerinde. Teknik patron Sergen Yalçın ve futbolcularının kafasında sanki bu maç değil de hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı vardı. Kazanmak, prestijini kurtarmak isteyen ama yine orta sahası savunmacı anlayışla dolu Fenerbahçe, önce belli ki yenilmemeyi düşündü. Maç boyunca topun arkasına geçen Fenerbahçe, bulduğu pozisyonları da değerlendiremedi. İlk yarıda kaleyi bulan ilk şut 43'te Ozan'ın kafası idi. İkinci şut 45+1'de Lens'in serbest atışına Fernandao'nun vuruşu oldu. İki şutta bir gol bulan Fenerbahçe devreyi 1-0 önde bitirip soyunma odasına gitti.

MAÇ ÇOK KISIRDI

Orta saha mücadelesi içinde geçen maçın 60'ncı dakikasına gelindiğinde her iki takımın da kaleyi bulan 3'er şutu olduğunu söylersem maçın ne kadar kısır geçtiğini de anlatmış olurum. Maç rölantide iken oyuna yeni giren Deniz Türüç'ün hatası ile topu bulan Mehmet Topal'ın ortasına Fernandao dokununca skor 2-0 oldu. Fenerbahçe 3. golünü de 77'de ters bir vuruşla kendi kalesine gol atan Erkan Kaş ile buldu. Böylece “Umuda Yolculuk” bu kez haftalar sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final kapısını Fenerbahçe'ye açtı. Ligde, Şampiyonlar Ligi iddiasını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe, bir anlamda şimdilik onurunu kurtardı. Ama bu oyunuyla da izleyen hiç kimseye bir umut da vermedi. Bu oyun ve mantıkla Fenerbahçe taraftarını lig maçlarında da büyük bir ıstırabın beklediğini söyleyebilirim.