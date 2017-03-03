Xavi Pascual: Küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik

Euroleague'in 24. haftasında Panathinaikos Superfoods, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'a 77-72 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, “Çok kafa kafaya giden bir maçtı. Maçı kaybetmemizdeki en büyük etken, ikinci çeyrekte yediğimiz 9-0'lık seri ve bunun devamında da üçüncü çeyrekte atıkları üçlükler oldu. 5 dakikada 22-3'lük bir seri verdik rakibe. Oyunun son dakikasına kadar skor çok yakındı. Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik” ifadelerini kullandı.