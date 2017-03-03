Xavi Pascual: Küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik

Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, oyunun son dakikasına kadar skorun yakın olduğunu belirterek, “Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik“ dedi.

Euroleague'in 24. haftasında Panathinaikos Superfoods, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'a 77-72 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, “Çok kafa kafaya giden bir maçtı. Maçı kaybetmemizdeki en büyük etken, ikinci çeyrekte yediğimiz 9-0'lık seri ve bunun devamında da üçüncü çeyrekte atıkları üçlükler oldu. 5 dakikada 22-3'lük bir seri verdik rakibe. Oyunun son dakikasına kadar skor çok yakındı. Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik” ifadelerini kullandı.