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Yasemin Can 3000 Metre’de finale yükseldi

34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre seçme yarışında Yasemin Can, 1. olarak finale yükseldi.
19:593 Mart 2017
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Yasemin Can 3000 Metre’de finale yükseldi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta bugün başlayan 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre seçme yarışında 3 sporcumuz pistte çıktı. Emine Hatun Tuna ve Tuğba Güvenç’in elendiği yarışmalarda kendisine ait olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Yasemin Can, Pazar günü yapılacak finallerde yarışmaya hak kazandı.

3000 Metre Yarışında rakiplerine 20 Metre fark atan Milli atlet Yasemin Can kendisine ait olan 23 Yaş Altı rekorunu yeniledi. Eski rekorda kendisine ait alan Can, 9.03.01 olan Türkiye rekorunu 8.52.33 olarak yeniden kırdı.

MİLLİ ATLET YASEMİN CAN: ”FİNALE KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

3000 bin metrede rekorunu yenileyerek Pazar günü yapılacak olan finallere kalan Yasemin Can, ”Finale kaldığım için çok mutluyum diyerek şu açıklamaları yaptı. Yarış çok güzel değildi ama çok kötü de değildi. Artık finali beklemeye başladım. Henüz madalya için bir şey söylemek istemiyorum finali bekleyelim. Bu şampiyonanın ardından Dünya şampiyonasında hazırlanarak madalya için koşacağım”dedi

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34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Yasemin Can
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