Ziraatçı Fernandao

Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u devirdiği karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden Fernandao, bu sezon Türkiye Kupası’nda oynadığı 6 maçta, 7 kez ağları sarstı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe’nin iki golünü kaydeden Fernandao, takımına hayat verdi. Son 5 resmi karşılaşmada kazanamayan sarı-lacivertlilerin galip gelmesinde önemli rol oynayan Brezilyalı golcü, 45+1 ve 71. dakikada fileleri havalandırdı. Fernandao ayrıca 73'te yerini Sow'a bıraktı.

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6 MAÇTA 7 GOL

Kayserispor ağlarını iki kez sarsan Fernandao, Türkiye Kupası'nda çıktığı 6 karşılaşmada 7 kez topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplamda 22 resmi maçta görev alan tecrübeli golcü, 11 kez ağları sarstı. Brezilyalı futbolcu en son golünü 15 Ocak 2017'de Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ağlarına göndermişti.