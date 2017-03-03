Ziyaret işe yaramış

Tarık YILMAZ yazdı...

Elinde hedef olarak sadece Türkiye Kupası kalan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında son haftalardaki kötü görüntüsünden biraz olsun sıyrılmış bir tablo çizdi. Savunmada fazla açık vermedi, hücumdaki sorunları devam etmesine rağmen istediğinden fazla gol atıp galip gelmeyi bildi.

Hiç Kanarya şöyle oynadı, böyle uçtu demeye gerek yok. Eveleyip gevelemeden söyleyelim. Hafta içinde Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı Samandıra çıkarması işe yaramış. Futbolcular gereken tavsiyeleri almış, dersleri çıkarmış. Sonuç ortada.

Fenerbahçe, öyle şubat ayında ligde şampiyonluk yarışına havlu atacak kadar kötü bir kadroya mı sahip? Kesinlikle hayır. Ancak takımın başında futbolcularına inanmayan ve her fırsatta bunu gösteren bir hoca varsa, hedeften uzaklaşmak da kaçınılmaz oluyor.

Sarı-lacivertli ekip bir futbol mucizesi olmazsa turu geçecek gibi görünüyor. Kayseri'nin önceliği zaten kupada gitmek değil, ligde kalmak.

Daha 12 hafta var ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şansı hala devam ediyor. Bu maçta yakalanan havayı lige yansıtabilirse bu takımın galibiyet serisi yakalaması işten bile değil.