6 puanlık nefesleri kesen maçta Napoli güldü

Çizme'de haftanın maçı Roma ile Napoli arasında oynandı. Konuk takım Mertens ile 3 puanı kaparken, Roma son dakikalarda kaçırdığı pozisyonlarda kahroldu!

İtalya Serie A’nın 27. haftasında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için 2. sırayı kapmak isteyen konuk takım, rakibini yenerek aradaki farkı 2’ye indirdi.

Napoli, 26 ve 50. dakikalarda Mertens ile 2-0’lık üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen maçta Roma birçok gol pozisyonu kaçırdı. 84. dakikada Salah ile direğe takılan Roma, aradığı golü 89. dakikada Kevin Strootman ile buldu.

Duraklama dakikalarında ise Reina müthiş bir refleksle gol izin vermedi. Ters ayakta yakalanırken topu tokatlayan İspanyol file bekçisi direğe çarpıp önüne düşen topu da kornere gönderdi.

Napoli bu galibiyetle 57 puana yükselerek, 2. sırada 59 puanlı Roma’ya yaklaştı.