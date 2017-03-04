Akhisar Belediyespor taktik çalıştı

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü.

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında pazartesi günü depslmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tolunay Kafkas, oyuncularına üçüncü bölgede baskı uygulaması konusunda idmanda sık sık uyarılardan bulunurken, kupa maçında uyguladığı hücum futbolunu bu maçta da sahaya yansıtması bekleniyor.

Aynı zamanda yeşil-siyahlı takımda sakatlığı süren Fatih Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları düzelen Custodio, Daniel Larsson ve Sokol Cikalleshi'nin ise teknik direktör Tolunay Kafkas'ın görev vermesi durumunda sahada olabileceği bildirildi.

Öte yandan yeşil-siyahlılarda Onur Ayık, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde 24. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Akhisar Belediyespor, yarın yapacağı idmanın ardından saat 16.00'da havayolu ile Ankara'ya geçerek burada kampa girecek.