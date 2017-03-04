Alex de Souza, Sevilla maçını unutmadı

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Alex de Souza, 9 yıl önce oynanan Sevilla maçını unutmadı.

Fenerbahçe’nin tarihine geçen maçlardan biri olan Şampiyonlar Ligi 2. Turu’ndaki Sevilla rövanşı üzerinden 9 yıl geçti…

Sarı-lacivertli takımın deplasmanda İspanyol ekibini penaltı atışlarında eleyip Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finale çıkmasını Alex de Souza unutmadı. Maçın 112. dakikasında oyundan çıkan Alex, Instagram’dan tarihi günü hatırlatarak duygularını şöyle ifadelerle paylaştı;

“Hayatımda gördüğüm en büyük atmosferlerden biri. Sevilla 3-2 Fenerbahçe… Oynadığım en güzel maçlardan biri. Fenerbahçe’ye, bana bu maçta oynayabilme şansını verdiği için teşekkür ederim. 04/03/2008 unutulmaz bir geceydi…”