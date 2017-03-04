Ali Koç ve Aziz Yıldırım

Fenerbahçe peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Başkan Aziz Yıldırım yine tartışmaların odağındaki isim haline geldi. 19 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım için kulüp içi muhalefet isyan bayrağını açtı.

Şu an için başkanın karşısındaki tek aday Ali Koç. Kongrenin ne zaman yapılacağı şimdilik muamma ancak olası bir kongrede ya Ali Koç tek başına aday olacak ya da Aziz Yıldırım'ın rakibi olarak seçime girecek. Kimin başkan olacağına ise tabii ki Fenerbahçeliler karar verecek.

Bunlar bilinen şeyler. Önemli olan ise bu tartışmada Fenerbahçeli olmayanları da ilgilendiren hususların varlığı. O da Koç ile Yıldırım'ın arasındaki ‘ortak özellikte' saklı.

İki ismi kıyaslamak gerekirse:

Aziz Yıldırım tecrübeli, Ali Koç heyecanlı.

Aziz Yıldırım zengin, Ali Koç çok zengin.

Aziz Yıldırım asabi, Ali Koç sakin.

Aziz Yıldırım kongre, Ali Koç tribün.

Aziz Yıldırım fanatik, Ali Koç taraftar.

Aziz Yıldırım lider, Ali Koç yönetici.

Aziz Yıldırım direniş, Ali Koç umut.

Aziz Yıldırım inatçı, Ali Koç gizemli.

Aziz Yıldırım emek, Ali Koç vaat.

Aziz Yıldırım havalı, Ali Koç mütevazı.

Listeyi uzatabilirsiniz… Ancak her ikisinin de sahip olduğu ortak bir özellik var. Şike kumpası sürecinde ve sonrasında ayyuka çıktı. Hangisi seçilirse seçilsin. İkisi de Anıtkabir'e sırf adet yerini bulsun diye değil istediği için koşuyor… İkisi de gücünü birçokları gibi Ankara'dan değil taraftardan yani halktan alıyor.