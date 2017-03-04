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ANTALYASPOR
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
vs
GALATASARAY
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Antalyaspor mesaiyi tamamladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
14:364 Mart 2017
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Antalyaspor mesaiyi tamamladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanda, taktik çalışması yaptı.

İzinli olan Ramon Motta ile sakatlığı süren Yekta Kurtuluş antrenmana çıkmazken, Diego Oliveire, çift kale maç öncesi ayak bileği burkulunca antrenmanı yarıda bıraktı. El Kabir de takım ayrı olarak çalıştı. Antalyaspor, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı ter idmanından sonra kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Etiketler
Antalyaspor galatasaray spor toto süper lig
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