Asker arıyor

Ramazan GÜNTAY yazdı.

Igor Tudor'un futbolculuk dönemini hatırlayanlar bilir. Tam bir görev adamıydı. İstikrarlıydı ve iri, hantal görüntüsüne rağmen sahada tam bir askerdi. Hırvat hoca, kendisi gibi asker futbolcularla oynamayı seviyor. Karabük'te bunu gösterdi. Şimdi de Galatasaray'da aynı manteliteyi oturtmaya çalışıyor.

Bakınız, Bruma örneği… Yedek kadroda olduğunu öğrenince tavır yaptığı için Rize deplasmanına götürülmedi. Hem de takımın ona çok ihtiyacı olduğu bir dönemdi.

Beşiktaş derbisinde Sneijder'i oyundan aldığında Hollandalı futbolcunun surat ifadesini kimse unutmamıştır sanırım. İnanılmaz mutsuzdu çıkarken.

Riekerink olsa bu iki hamleyi de yapmazdı, daha doğrusu yapamazdı. Tudor, takımın kondisyonunun zayıf olduğunu görmüş olacak ki, Galatasaray'a geldiğinden beri çok koşmak üzerine mesajlar veriyor. Görünen o ki, Tudor, takımda kendinden başka komutan istemiyor. Ya tüm futbolcular rütbesini Tudor'a bırakıp asker gibi çalışacak ya da Hırvat hoca sezon sonunda gereken hamleleri yapacak gibi bir hava esiyor Florya'da.

Bazı futbolcuların bu durumdan rahatsız olduğu net bir şekilde belli oluyor. Bakalım yönetim Hırvat hocanın arkasında yeterince durabilecek mi?