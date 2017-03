Banvit hata yapmadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit, Balıkesir derbisinde Best Balıkesir'i çekişmeli geçen mücadele sonrasında 79-73 yendi.

Karşılaşma öncesi kazandıkları Kupa ile parkeye çıkan İntegral Forex Basketbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Banvit Basketbol Takımını seyirci coşkuyla alkışladı.

İlk periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle dengeli geçti. Konuk ekip Andrews, Dorsey ve Kelley ile sayı üretirken Banvit de Theodore, Vidmar ve skor buldu. İlk 5 dakikayı Best Balıkesir 9-10 önde geçti. Periyodun son 1 dakikasında Tolga’nın 3 sayılık basketiyle farkı azaltan Bandırma temsilcisi, Orelık’in turnikesiyle ilk periyodu 18-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda konuk ekip Kelly’in basketiyle başladı ve skoru eşitledi: 18-18 Periyodun ilk 2 dakikasında sayı üretemeyen Banvit, Kulig ve Furkan ile skor bulmasına rağmen Best Balıkesir sert savunmasıyla Banvit’e kolay sayı imkânı vermedi. Bandırma temsilcisi Furkan ile skoru 29-29 eşitledikten sonra Best Balıkesir Dorsey ile skoru 30-31’e getirdi. Adeta kıran kırana geçen devrenin son saniyelerinde James’in pota altı basketiyle Best Balıkesir devreyi 32-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Banvit Orelık’in 3 sayılık basketiyle başladı:35-33 Ardından savunmasıyla başarılı olan Banvit Furkan ile de dış atıştan skor üretince (38-33) konuk ekip mola aldı. Periyodun bitimine 3.13 dakika kala Banvit 51-39 önde girdi. Üçüncü periyot taraftarın da yoğun desteği sonunda Andrews’in faul atışlarından sonra Banvit’in 56-50 üstünlüğüyle bitti.

Dördüncü periyoda Banvit Kulig’in 2 sayılık faul atışlarına hızlı ve zevkli oynanmaya başlayan karşılaşmada Banvit 65-56 öne geçti. Giderek sertleşen son 3 dakikasında karşılıklı top kayıpları sonunda konuk ekip Kelley, Ofoegbu ve James ile skor üretirken Banvit de Kulig, Orelik ve Theodore ile skor buldu. Zorlu geçen karşılaşmadan Banvit 79-73 galip gelerek ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’de 18 sayı ile Orelik, 19 sayı ile Furkan, 16 sayı ile de Theodore olurken Best Balıkesir’den de 19 sayı ile Ofoegbu, 15 sayı ile James oldu.