Beşiktaş 86- 81 Pınar Karşıyaka / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 86-81 yendi. Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 10. kez sahadan yenik ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan: 86 – 81 Pınar Karşıyaka
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx, Kerem Baki xx
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson x 9, Roll x 6, Strawberry xxx 19, Stimac xxx 17, Clark xxx 17, Weems xx 12, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi x 4
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Pınar Karşıyaka: Green xxx 24, Brown xxx 16, Ponitka xxc 10, Summers xxx 18, Owens x 8, Petway 2, Erdi Gülaslan 3
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 25-19 (Beşiktaş Sompo Japan)
Devre: 46-37 (Beşiktaş Sompo Japan)
3. Periyot: 66-61 (Beşiktaş Sompo Japan)