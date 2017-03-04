Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar hem Avrupa sınavına moralli çıkmak hem de 4 puanlık farkı açmak istiyor.

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