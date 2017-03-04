Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.
Geçen hafta derbide Galatasaray’ı 1-0 yenen siyah-beyazlılar 50 puanla lider durumda… Karadeniz ekibi ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
KADROLAR
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
Çaykur Rizespor: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke.