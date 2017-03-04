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BEŞİKTAŞ
04 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
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Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar hem Avrupa sınavına moralli çıkmak hem de 4 puanlık farkı açmak istiyor.
17:594 Mart 2017
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Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.

Geçen hafta derbide Galatasaray’ı 1-0 yenen siyah-beyazlılar 50 puanla lider durumda… Karadeniz ekibi ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

Çaykur Rizespor: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke.

MAÇ BAŞLIYOR

Etiketler
beşiktaş Çaykur Rizespor spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:01 | 04.03.2017
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