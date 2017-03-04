Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 4, Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde 50 puanla lider girdiği Süper Lig'in 23. haftasında bugün düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kardemir Karabükspor deplasmanında kaybetmesinin ardından Akhisar Belediyespor’u evinde yenen, geçen hafta ise Türk Telekom Arena'dan derbi zaferiyle dönen Kara Kartal'da tek hedef, kazanma serisini 3'e çıkarıp şampiyonluk koşusunu kayıpsız sürdürmek. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Gelecek hafta alt sıralardan Kayserispor’u da ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ‘mutlak 6 puan' parolasını belirledi. Beşiktaş, maçlarını yarın ve pazartesi günü oynayacak zirve yarışındaki takipçileriyle farkı daha da açıp psikolojik baskısını ağırlaştırmanın da hesabında. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada Galatasaray'ı yıkan kadroyu sahaya sürecek.
BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Özgür, Jantscher, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke