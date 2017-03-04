Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta Galatasaray’ı devirip zirve yarışında dev bir engeli aşan Beşiktaş, bugün evinde Çaykur Rizespor karşısına galibiyet serisini 3’e taşıyıp, şampiyonluk koşusuna kayıpsız devam etmek için çıkacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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