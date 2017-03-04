Beşiktaş’tan ezeli rakiplerine hesap-kitap dersi

Beşiktaş, nispeten düşük maliyetlerle büyük işler başarıyor. Futbolcuların yıllık toplam garanti ücreti 33.7 milyon Euro olan siyah-beyazlılar, daha yüksek maaş bütçesine rağmen lig yarışında çok geride kalan iki ezeli rakibine hesap-kitap dersi de veriyor.

Ezeli iki rakibine lig yarışında toplam 22 puanlık tarihi fark atan ve Avrupa'da da yoluna devam eden Beşiktaş, adeta ekonomi dersi veriyor. Siyah- beyazlılar, futbolcu kadrosunun bu sezonki toplam 33.7 milyon Euro'luk toplam garanti ücret bütçesiyle Fenerbahçe (35 milyon Euro) ve Galatasaray'dan (36 milyon Euro) daha az yıllık maaş ödemesine rağmen bu üstünlüğü yakalamış durumda…

Hem içeride hem de dışarıda en iyisi Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya girilirken, ev sahibi takımlar arasında kendi sahasında hem attığı gollerle hem de rakibe yapılan baskıyla hem de istatistiklerde ligin en iyisi Beşiktaş. Deplasmanda da siyah-beyazlılar zirveyi bırakmıyor. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş, böylece ligin bitmesine daha 12 hafta varken puan başına kadrosuna 674 bin Euro harcamış oldu. Bu rakam 40 puanlı Galatasaray'da 900 bin Euro ve 38 puanlı Fenerbahçe'de 921 bin Euro ile çok daha fazla bir puan maliyeti oluşturdu. Üstelik siyah-beyazlılar, TL bazında 128 milyonluk maaş yükünün 22.7 milyon TL'sini TFF'den ilk 22 haftada topladığı 50 puan için kazandığı performans primiyle çıkardı.