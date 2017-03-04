Boluspor 2-2 Eskişehirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’de Mustafa Denizli yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Eskişehirspor, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Boluspor’la deplasmanda 22 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Es-Es’in galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip Mezenga’nın penaltı golüyle öne geçti: 0-1. 2 dakika sonra Poepon skora denge getirdi: 1-1. 34’te ev sahibi ekip Guido Koçer’le üstünlüğü yakaladı: 2-1. 36’da Ofoedu ilk yarının skorunuilan etti: 2-2.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının 86. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi ikincisarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 90 dakika sonunda iki takım da 1’e puanı paylaştı: 2-2.
Boluspor 2-2 Eskişehirspor
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx)
BOLUSPOR: Soner (x)- Alim (xx), Ramazan (xx), Fatih (x) (Dk.29 Furkan xx ), Hakan (xx), Abdulkadir (xx), Yusuf (xxx), Santos (xx), Jansen (xxx), Guido (xx) (Dk.76 Kadir x), Popeon (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil (x), Hakan (xx), Aykut (x), Bilal (xx), Hürriyet (xx), Uğur (x) (Dk.46 Ramazan x), Hasan (x) (Dk.73 Dorukhan x), Ofoedu (xxx) (Dk.85 Kaan), Meye (xx), Bruno (xx)
GOLLER: Dk.8 Poepon, Dk.34 Guido (Boluspor), Dk.5 (penaltı) Bruno, Dk.36 Ofoedu (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Kamil (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Yusuf (Boluspor), Kamil (Eskişehirspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Abdulkadir’in yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta topu direğinin üzerinden auta gitti.
5. dakikada Eskişehirspor atağında Fatih, ceza sahası içinde Ofoedu’yu düşürdü, hakem penaltı verdi. Bruno, penaltıda topu ağlara gönderdi: 0-1.
8. dakikada Boluspor atağındra Santos, serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Boşta kalan Poepon kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
10. dakikada Jansen, ceza sahasına girerek sert vurdu top yandan auta çıktı.
34. dakikada Boluspor’da Yusuf, serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, boşta kalan Guido kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.
36. dakikada Eskişehirspor atağında Ofoedu, soldan ceza sahasına girip rakibini geçerek plase vurdu, top filelerle buluştu: 2-2.
72. dakikada Bruno’nun sağ kanattan yaklaşık 35 metre uzaklıktan çektiği sert şut dışarı çıktı.
75. dakikada Bilal serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, Hakan’ın kafa şutu az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Santos’un uzun pasında Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı. Poepon’in vuruşu kaleci Boffin’den döndü.
87. dakikada Jansen’e faul yapan Kamil, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90. dakikada Jansen soldan ortaladı, Alim’in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.