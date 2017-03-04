Bruma pişmanlığı

PSV Eindhoven Sportif Direktörü Marcel Brands, “Satın almayı düşündük ancak transferde başarılı olamadık. Onun seviyesinde başka bir isim de yoktu. B ve C planı için para harcayıp riske girmek istemedik ve kimseyi almadık” dedi.

Geçen sezonu Real Sociedad forması altında kiralık olarak geçiren Bruma, İspanyol ekibi 7.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayınca yuvaya dönmüştü. Bu dönemde Portekizli yıldıza talip olan PSV, 7.5 milyon Euro isteyen Galatasaray yönetimine en fazla 5 milyon verince transfer gerçekleşmemişti. Ancak bu durum Hollanda ekibine dert olmuş. Sergilediği performansla İngiliz devlerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan PSV Sportif Direktörü Marcel Brands, “Bruma'yı Satın almayı düşündük ancak transferde başarılı olamadık. Onun seviyesinde başka bir isimde yoktu. B ve C planı için para harcayıp riske girmek de istemedik ve kimseyi almadık” dedi.

Igor Tudor vatandaşının alınmasını istedi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni sezonun takımını oluşturmak için şimdiden düğmeye bastı. Genç hoca, Dinamo Kiev'de oynayan vatandaşı Domagoj Vida'nın alınmasını istedi. İlgili Haberi Oku

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Başkan Dursun Özbek 65 milyon Euro sınır koyulan maaş bütçesinin 61 milyonda olduğunu ifade etmesine karşın Bruma ile henüz sözleşme uzatılmadı. Yönetim 22 yaşındaki futbolcuyla görüşmeleri yazın yapmayı planlıyor ancak Bruma'nın sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.