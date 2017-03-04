Bursaspor 2-1 Gaziantepspor / Maç Özeti

Hafta içerisinde saldırıya uğrayan, ligde de 7 haftadır galibiyete hasret olan Bursaspor, ligin son sırasındaki Gaziantepspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Son dakikada kazanılan penaltıyı Batalla kaçırırken dönen topu Joshua John tamamlarak takımına 3 puanı getirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Bursaspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Timsah Arena’da seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1’lik skorla kazandı.

Maç gollerle başladı Gaziantepspor 6. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Marcinho, Harun Tekin’e takıldı. Dönen topta Ghilas pasını Marcinho’ya çıkardı ve Brezilyalı futbolcu Gaziantepspor’u 1-0 öne geçirdi.

Bir dakika sonra ise Bursaspor, stoperi İsmail Konuk ile hemen cevap verirken durumu 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda ise Bursaspor galibiyet golü için çabalarken, Gaziantepspor da zaman zaman rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştı.

Son dakikalarda konuk takımın kalecisi Paulo Victor adetaya devleşti! Aziz Behich ve Batalla’nın şutlarını çıkaran Brezilyalı file bekçisi son dakikada penaltı kurtardı!

Bursaspor’un kazandığı penaltıda Batalla’nın şutunu kurtaran Victor, Joshua John’un şutunda ise bir şey yapamadı! Bursaspor 2-1’lik skor sonrasında 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Bursaspor bu sonuçla 31 puana yükselirken, ligin son sırasında bir maçı eksik olan kırmızı-siyahlı ekip ise 16 puanda kaldı.