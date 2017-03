Çebi’yi sinirlendiren Şenol Güneş sorusu

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in sözleşmesinin uzatılması konusunu soran muhabire sinirlendi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ricardo Quaresma’nın oyundan çıkarken tepki göstermediğini söyledi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çebi, Şenol Güneş’in sözleşmesi durumunun sorulmasına ise tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Ahmet Nur Çebi 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Henüz şampiyonluk için erken olduğunu belirten Çebi, Şenol Güneş’in sözleşmesi hakkında gelen soruya ise tepki göstererek “Bu sorunun artık bu kadar sorulmasını istemiyorum” dedi.

Ahmet Nur Çebi karşılaşma ile ilgili olarak, “İhtiyacımız olan 3 puanı 1-0’lık skor ile aldık. Her zaman dediğim gibi her geçen gün daha çetin ve zor maçlar bizi bekliyor. Düşme hattında olan her takımda can havli ile mücadele ediyor. Ama sonuçta 3 puan almak bizim 1. hedefimiz” diye konuştu.

Gökhan Gönül ve Quaresma’nın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ile ilgili olarak Çebi, “Bizim için iyi olmadı cezalı duruma düşmeleri. Şansızlık” dedi.

ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Ahmet Nur Çebi şampiyonluk için ise “Henüz çok erken. Son düdük çalmadan şampiyonluğunuzu ilan edemezsiniz” şeklinde konuştu.

9 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Olympiakos maçı ile ilgili de konuşan Çebi, “Türkiye’yi dışarıda temsil eden tek takım kaldık. Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde şuan. Dolaysıyla tüm futbolseverlerin, Beşiktaş’ın başarısını istediğini biliyorum şuan”

Şenol Güneş’in sözlemesi ile ilgili gelen soruya ise tepki gösteren Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: “Bu soruyu çok soruyorsunuz. Neden bu kadar sorulduğunu anlamıyorum. Bununla ilgili defalarca sayın başkanımız da bende cevap verdim. Şenol Hoca bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz biri ve kalmaması için hiç bir neden yok. Bu sorununda daha fazla sorulmasını inan istemiyorum.”

Gökhan Gönül’ün Beşiktaş forması ile ilk golünü attığını hatırlatılması üzerine Çebi, ‘Artık tam Beşiktaşlı oldu. Bizde seviniyoruz onun için. Daha da iyi olacaktır” dedi.