Dortmund’dan Leverkusen’e yarım düzine gol!

Ligde Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet için yarışan Dortmund, Leverkusen'i sahasında perişan etti: 6-2.

Almanya Bundesliga’nın 23. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi takım şov yaptı: 6-2!

Dortmund ilk yarıyı 6. dakikada Dembele ve 26. dakikada Aubameyang’ın attığı golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarının hemen başında Leverkusen Kevin Volland ile umutlandı. Dortmund 69’da Aubameyang ile yeniden farkı ikiye çıkarırken, Leverkusen 74. dakikada durumu 3-2’ye getirdi.

Bu golden sonra Dortmund vites yükseltti! Ev sahibi takım 77’de Pulisic, 85. dakikada Schürrle ile penaltıdan ve 90’da Guerreiro ile maçın skorunu 6-2 olarak belirledi.

Dortmund’da milli futbolcular Nuri Şahin ile Emre Mor maç kadrosunda yer almazken, Ömer Toprak 86. dakikada yerini Dragovic’e bıraktı.

Bu sonucun ardından Dortmund Leipzig’in iki puan bıraktığı haftada 43 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Leverkusen ise 30 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.

BUNDESLIGA’DA GÜNÜN SONUÇLARI

Köln 0-3 Bayern Münih

Hoffenheim 5-2 Ingolstadt

Mainz 1-1 Wolfsburg

Werder Bremen 2-0 Darmstadt