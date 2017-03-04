Euroleague’de Türk takımları 4’te 4 yaptı

Euroleague’in 24. haftasında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Euroleague'in 24. haftası Türk takımları açısında verimli geçti. Bu sezon 4 Türk takımının mücadele ettiği ligde ilk kez 4 takımda haftayı galibiyetle kapadı.

Haftanın açılış maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşılaşan Fenerbahçe, parkeden 76-67'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte 16. galibiyetini elde ederken, zirve takibini de sürdürdü. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelen Galatasaray Odeabank, son anları çekişmeli geçen mücadeleyi 87-84 kazanarak, İspanyol ekibinin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Anadolu Efes, Rusya'da UNICS Kazan ile mücadele etti. Efes, uzatmaya giden karşılaşmadan 99-92 galip ayrılarak, 13. galibiyeti aldı ve play-off yolunda yerini korudu. Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena'da Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı maçı 77-72 alarak, play-off şansını sürdürdü. Euroleague'in 25. haftasında Türk takımlarının programı şöyle:

9 Mart Perşembe

CSKA Moskova – Galatasaray Odeabank

Fenerbahçe – Baskonia

10 Mart CumaOlympiakos – Darüşşafaka Doğuş

Anadolu Efes – Brose Baskets Bamberg