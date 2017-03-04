Fenerbahçe’den Lens’e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

“Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Jeremain Lens’in babası Ricardo Wilfred Lens’in vefat ettiği haberini, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jeremain Lens’in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Jeremain Lens, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulumuzdan izin alarak, babasının cenaze törenine katılmak üzere bugün ülkesi Hollanda’ya gitmiştir.”

TFF DE MESAJ YAYINLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da, babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens için başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, “Fenerbahçe’de forma giyen futbolcu Jeremain Lens’in babası Ricardo Wilfred Lens’in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.