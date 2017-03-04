Fenerbahçe’nin kurtuluş planı hazır

Önemli şirketlerle sponsorluk görüşmeleri yapan Fenerbahçe, okul açık tribününün isim hakkının satılması, Ataşehir’deki araziye yatırım ve Fenerium’un halka açılmasıyla kasasını dolduracak.

Görevinin başında olduğunu açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA'nın mali kriterleri nedeniyle kulübün gelirlerini arttırmaya büyük önem veriyor. Bu konuyla bizzat ilgilenen Yıldırım, yeni sezon için önemli şirketlerle sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, forma göğüs sponsoru ve okul açık tribününün isim hakkının satılmasıyla kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.

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Ataşehir’de Ülker ile ortak olan araziyi üstüne alan Fenerbahçe, buraya yapacağı yatırımlarla kulübe önemli bir kaynak sağlayacak. Sarı-lacivertliler, Emlak Konut ile 40 dönümlük arazi üzerine evler, rezidanslar ve konferans salonları yapacak. Fener bu projelerle kasasına yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir koymayı hedefliyor. Öte yandan Fenerium'un da halka açılması gündemde…

YILDIRIM ETKİSİ

Cezalı olmasına rağmen Kayseri'de takımı yalnız bırakmayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kamp yapılan otelde maç öncesi futbolcularla sohbet etti ve onlara cesaret verdi. Yıldırım, bire bir konuştuğu oyuncuları, “Hepiniz kaliteli isimlersiniz. Ama oynadığınız futbol, gerçek kalitenizi göstermiyor. Kayseri karşısında kalitenizi sahaya yansıtmalısınız” diyerek motive ettiği öğrenildi.