Fırtına ritmini buldu

Cevat KOL yazdı...

Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapan Trabzonspor, yenilgi yüzü görmezken kendi seyircisi önünde aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürmek için Karabükspor karşısına mutlak galibiyet amacıyla çıktı. Bordo-mavili takımın savunmasında sakat olan Durica'nın yerine Teknik Direktör Ersun Yanal, Medjani'ye görev verirken, forvette ise N'Doye'u değil, yeni transfer Rodallega'yı tercih etti. Özellikle ilk yarıda, konuk takım çok net pozisyonlara girse de ev sahibi takım Yusuf Yazıcı ve Rodallega ile birlikte saç-baş yolduran net goller kaçırdı.

Trabzonspor, Okay'ın kafasından bulduğu golle üç puanı alırken takım olarak da ligdeki hedefini belirlemiş oldu. Bordo-mavili takımın bundan sonraki önceliği Antalya, Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıralama yarışı yapmak olacaktır.

Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Kompleksi'nde taraftarını arkasına alarak henüz yenilgi yüzü görmedi. Bu düşünce ve sinerji, rakiplerde şimdiden bir baskı oluşturmaya başladı. Avni Aker'de 3-5 bin kişiye oynayan bordo-mavililerin, yeni mabedinde 15-20 bin kişiye oynaması bunun açık bir göstergesidir.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri yine tartışılır gibi. Özellikle oyunun son bölümünde Rodallega'yı çıkartıp savunmaya oyuncu alması, yine Castillo yerine Aytaç'ı sahaya sürmesi göze çok hoş görünmedi.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a gelince; oyunun kaderine etki edecek birkaç pozisyonda kendi adına inisiyatif kullandı. Sonuç olarak Trabzonspor dün gece kendi eski kimliğine bürünerek tercihini zirveden yana yaptı.