Galatasaray ’10’suz mutsuz

Geçen sezondan itibaren 56 lig maçının 11’inde rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, önümüzdeki iki haftada da oynamayacak. Toplamda 13 kez takım arkadaşlarını yalnız bırakacak olan 32’lik yıldız her 4 mücadeleden birinde yok.

Galatasaray’da bir kez daha Wesley Sneijder şoku yaşanıyor. Önceki gün gerçekleştirilen idmanda arka adalesinde zorlanma tespit edilen Hollandalı yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını kaçıracağı açıklandı. Son zamanlarda yıldız oyuncunun kaçırdığı maç sayılarının artması da dikkat çekmeye başladı. Geçen sezon 34 haftanın 7'sinde sadece sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sneijder, bu sezon da farksız…

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Gençlerbirliği ve Antalya maçları da dahil edilince bu sezon 24 haftanın 6'sını kaçıracak olan 32 yaşındaki futbolcu, geride kalan 58 haftanın 13'ünde oynamamış olacak. Bu da maçların yüzde 22.5'ine denk geliyor. Hollandalı yıldız yaklaşık olarak her 4 maçın birinde takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Sneijder'ın 3 kez de cezası nedeniyle oynamadığını hatırlatalım. Esas sorun ise Wesley Sneijder'ın forma giymediği maçlarda Galatasaray'ın elde ettiği başarısız sonuçlar.

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YOKLUĞU BÜYÜK DERT

Gelelim Sneijder'ın Galatasaray'da kaçırdığı maçlara… Hollandalı futbolcu ligde geçen sezondan itibaren sadece sakatlığı nedeniyle 11 maç kaçırdı. Bu sürede sarı-kırmızılılar sadece 3 galibiyet elde ederken, yüzde 27 gibi düşük bir oranda kaldı. 5 karşılaşma berabere sonuçlanırken, Galatasaray 3 kez de sahadan puansız ayrıldı. Hollandalı futbolcu geçen sezondan itibaren cezası yüzünden ise 3 karşılaşmada forma giyemedi. Böylece kaçıracağı toplam maç sayısı ise 13'ten 16'ya yükseliyor. Cezalı olduğu 3 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken 2 kez de yenildi. Cezalar ve sakatlıklar birleştirilince bugüne kadar 14 kez formasından uzak kaldı. Bu süreçte kaybedilen puan sayısı ise 25!