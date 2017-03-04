Göztepe, Elazığ’da dağıldı!

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Göztepe’yi 5-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Elazığspor, evinde şampiyonluğa oynayan Göztepe’yi konuk etti. Mücadeleyi Elazığ ekibi 5-2 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Hamidou Traore, Youssef Yeşilmen, Lanre Kehinde, Çağrı Ortakaya ve Tom kaydetti. Göztepe Halil Akbunar ve Murat Akın ile skor buldu.

Bu sonucun ardından tehlike hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım 22 puanla 13. sıraya yükselirken, şampiyonluk yarışı yapan İzmir ekibi ise 40 puanda kalarak büyük yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Göztepe atağında sol kanattan Umut kafa ile topu Halil'in önüne indirdi. Halil defansı geçerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

9. dakikada Elazığspor atağında sağ kanattan Tom'un pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Troare'nin vuruşunda beraberlik golü geldi. 1-1

11. dakikada Kehinde'nin sol kanattan pasında topla buluşan Youssef, rakibini çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden vuruşunda bordo-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydetti. 2-1

22. dakikada sol kanattan Youssef'in ortasında topa iyi yükselen Kehinde kafa ile takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1

38. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in vuruşun kaleci Günay mutlak bir golü önledi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Çağrı'nın vuruşunda ise meşin yuvarlak çok farkla auta gitti.

39. dakikada sol kanattan gelen Youssef'in pasında topla buluşan Troare'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

44. dakikada Youssef'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde ayak koyan Çağrı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

51. dakikada Tom'un pasında ceza sahasının hemen dışın topla buluşan Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

59. dakikada sol kanattan Onur'un ortasında topa iyi yükselen Kehinde'nin kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada ceza sahası içerisinde Troare pasını Cajic'e verdi. Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci yatarak hakim oldu.

84. dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Diarra pasını Kehinde'ye verdi. Kehinde'nin ceza sahası içinden vurduğu top kaleciyi geçip kaleye giderken son anda defansın müdahalesi ile mutlak bir gol engelledi.

87. dakikada serbest vuruşu kullanan Halil'in şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

90+1. dakikada sol kanattan gelen Berk’in vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Tom’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Satman, Serkan Ok

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic, Traore (Diarra dk. 81), Çağrı Ortakaya (Alpaslan dk. 71), Youssef (Berk dk. 88), Tom, Kehinde

Göztepe: Günay Güvenç, Canberk Dilaver (Tanju dk. 80), Leo, Benjamin Fuchs (Sinan dk. 46), Gençer Cansev, Hakan Barış (Gosso dk. 46), Murat Akın, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Umut Nayir, Adis Jahovic

Goller: Halil (dk. 5), Murat (dk. 90) (Göztepe), Troare (dk. 9) ,Youssef (dk. 11), Kehinde (dk. 22), Çağrı (dk. 44), Tom (dk. 90+1) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Kehinde, Troare, Cajic (Elazığspor), Hakan, Gosso, Tayfur, Mehmet Umut, Jahovic (Göztepe)