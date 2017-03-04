Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık

Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Beşiktaş’a net pozisyon vermeden oynadık” dedi.

Vodafone Arena'da lider Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, oynanan oyundan dolayı takımını kutladı. Karşılaşmanın atmosferinin çok iyi olduğunu söyleyen Karaman, “Maça müthiş bir atmosferde başladık. Bugünkü maçta sadece Beşiktaş'a karşı değil, taraftara karşı da oynadık. Bütün bunlara rağmen, belki topu Beşiktaş'a verdik ama pozisyon vermedik. Yediğimiz gole kadar direncimiz iyiydi. Gökhan geriden gelip güzel bir gol attı. 1-0'dan sonra oyun disiplinini bozmamak çok önemli” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’I TEBRİK EDİYORUM”

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın, 5 defansla oynayan Galatasaray'a karşı net pozisyonlar bulduğunu hatırlatan Karaman, “Galatasaray'ın 5'li defans oynamasına karşın, pozisyon bulup gol atabilen bir takım Beşiktaş. Bugün birkaç pozisyonumuz da vardı. Kweuke'nin pozisyonu penaltı mı değil mi bilmiyorum. Bütün bunlara karşın Beşiktaş'a net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Beşiktaş oyunun hakimiydi ama bu doğaldır. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.