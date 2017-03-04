Igor Tudor vatandaşının alınmasını istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni sezonun takımını oluşturmak için şimdiden düğmeye bastı. Genç hoca, Dinamo Kiev’de oynayan vatandaşı Domagoj Vida’nın alınmasını istedi.

Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atan Galatasaray, kadroda yeniden yapılanmak için şimdiden çalışmalara başlama kararı aldı. Eldeki kadroda yetersiz gördüğü mevkiileri belirlemeye başlayan Teknik Direktör Igor Tudor, öncelikle savunmaya takviye istiyor. Hırvat teknik adamın geçtiğimiz gün ilk raporunu verdiği ve Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida'nın alınması halinde çok faydalı olacağını ilettiği belirtildi.

Zoran Barisic: Bunu Igor Tudor`a sormanız gerekiyor Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, tamamen Kardemir Karabükspor'a konsantre olduğunu belirterek, Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin kendisine sorulması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

TEMASA GEÇECEKLER

Son yıllarda oynadığı başarılı futbolla piyasasını yükselten Hırvat futbolcunun, vatandaşı Tudor'un da aracılık etmesiyle sarı-kırmızılı formaya sıcak bakması bekleniyor. Galatasaray’ın elindeki en büyük koz ise Vida'nın sözleşmesinin gelecek sezon sonu bitecek olması. Ukrayna kulübü yöneticileri oyuncusunu satarak bir yıl sonra bedava gitmesinin öne geçmek isteyecektir. Yönetimin önümüzdeki günlerde Dinamo Kiev ile temasa geçeceği öğrenildi.